Девин Букер: «Не думаю, что Грант Уильямс хотел сегодня играть в баскетбол»

Теги Даллас Финикс НБА Юсуф Нуркич Девин Букер Грант Уильямс Баскетбол

Девин Букер прокомментировал инциденты с Грантом Уильямсом в матче против «Мэвс».

«Да, черт возьми, это было лишним. Не думаю, что Грант Уильямс хотел сегодня играть в баскетбол. Его целью были выходки, а мы пытались играть в баскетбол.

Огромный респект Нурку за то, что он сдержался. Я бы сделал то же самое. Мы не занимаемся ерундой», – сказал защитник «Финикса».

На старте первой четверти центровой «Санз» Юсуф Нуркич оттолкнул Уильямса, который с нарушением правил повалил на паркет Кевина Дюрэнта и встал над ним.  В результате потасовки все трое получили по техническому фолу.

На старте второй половины Уильямс получил второй технический и был удален с площадки.

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