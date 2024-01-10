«У него менталитет Кобе». Аарон Гордон назвал качество, которое недооценивают в Джамале Мюррэе

Теги Денвер Кобе Брайант НБА Аарон Гордон Джамал Мюррэй Баскетбол

Аарон Гордон назвал качество, которое недооценивают в Джамале Мюррэе.

Форвард «Денвера» считает, что психологическая устойчивость — это сильная сторона игры Мюррэя, которую часто упускают из виду.

«Менталитет – вот что в нем недооценивают. У него действительно менталитет Кобе. Он сосредоточен, дисциплинирован. Он думает только о кольце. Когда ест, дышит, спит.

То, как он забрасывает в кольцо – это не случайность. Он создает соперникам проблемы на площадке только потому, что он полностью сосредоточен. Думаю, что это качество в нем недооценивают», – сказал Гордон в подкасте Knuckleheads.

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3 комментария
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не знаю на счет мамба менталити, но джамал в ПО сразу увеличивает свой кпд. обычно наоборот у всех, а тут сразу цифры и проценты растут
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А что он тоже насилует работниц отелей?
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Ответ xQcoW
А что он тоже насилует работниц отелей?
Не разговаривает с соседом по раздевалке
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