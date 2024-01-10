«У него менталитет Кобе». Аарон Гордон назвал качество, которое недооценивают в Джамале Мюррэе
Аарон Гордон назвал качество, которое недооценивают в Джамале Мюррэе.
Форвард «Денвера» считает, что психологическая устойчивость — это сильная сторона игры Мюррэя, которую часто упускают из виду.
«Менталитет – вот что в нем недооценивают. У него действительно менталитет Кобе. Он сосредоточен, дисциплинирован. Он думает только о кольце. Когда ест, дышит, спит.
То, как он забрасывает в кольцо – это не случайность. Он создает соперникам проблемы на площадке только потому, что он полностью сосредоточен. Думаю, что это качество в нем недооценивают», – сказал Гордон в подкасте Knuckleheads.