Том Горс: «Изменения будут, но тренерский штаб останется на месте»

Монти Уильямс останется на посту главного тренера «Детройта».

Об этом заявил владелец «Пистонс» .

«Во-первых, я не говорил, что никаких изменений не будет. Нам нужны перемены. У нас дела идут не очень хорошо. Нам нужно оценить, что не работает.

очень хорош, он знает, что делает, и готов говорить об этом. Нам действительно нужно что-то менять. Не могу сказать, что именно. Мы опустились слишком глубоко. Мы ожидали намного большего. Мы должны быть реалистами и понимать, что кое-что не работает с этим составом.

Я ожидаю перемен. Не думаю, что вообще следует говорить о том, что изменений нет. Грядут перемены. Но что касается Монти, и всего этого штаба, они останутся на месте. Но они должны нести ответственность. Возможно, будут дополнения к штабу. Что точно, так это то, что перемены будут. Мы уже этим занимаемся. Я думаю, это они произойдут в ближайшем будущем.

Нам нужно срочно что-то менять. Дела идут не очень хорошо. Я извиняюсь перед болельщиками. Корабль не тонет, но нам нужно его выправить. Мы должны быть честными с самими собой и не зацикливаться на одной стратегии. Какая бы стратегия у нас ни была, она не совсем работает. Нам во многом не везло — тяжелый график, травмы, молодая команда. Никаких оправданий. Если бы не все эти неудачи, возможно, мы выиграли бы еще пять матчей. Кто знает. Но сейчас мы не готовы стать чемпионской командой. Нам нужно, чтобы наша молодая команда росла», – сказал Горс.

«Пистонс» проиграли 25 матчей подряд.