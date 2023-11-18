Андрей Жакель возглавил «Будучность»

45-летний словенский специалист Андрей Жакель назначен новым главным тренером «Будучности».

Клуб из Подгорицы объявил о своем решении в субботу, после поражения от «Игокеа» в 8-м раунде регулярного чемпионата лиги.

Петар Мийович ушел с поста главного тренера « » на прошлой неделе. Заняв пост временного главного тренера, Владимир Тодорович одержал домашнюю победу над «Сплитом», а затем потерпел поражение от «Ульма» в 7-м туре Еврокубка и против чемпионов Боснии и Герцеговины.