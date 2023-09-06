«Парма» провела медиадень

Игроки «Пармы» прошли процедуру ежегодного предсезонного фотографирования – медиадень.

«Парма» стала пятым клубом Единой лиги ВТБ, игроки которого предстали перед объективами камер. Ранее медиадень провели «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Самара» и «Нижний Новгород».

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