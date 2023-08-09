Лондон Перрантес пополнил состав «Колоссоса»

Теги переходы чемпионат Греции Колоссос Лондон Перрантес Баскетбол

Разыгрывающий Лондон Перрантес (28 лет, 188 см) стал игроком греческого «Колоссоса».

Бывший баскетболист НБА последние два сезона провел в Израиле за «Хапоэль Гильбоа».

В матчах израильской лиги сезона-22/23 американец набирал в среднем по 11,8 очка, 3,2 подбора и 6,6 передачи за игру.

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