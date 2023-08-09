Лондон Перрантес пополнил состав «Колоссоса»

Разыгрывающий Лондон Перрантес (28 лет, 188 см) стал игроком греческого «Колоссоса».

Бывший баскетболист НБА последние два сезона провел в Израиле за «Хапоэль Гильбоа».

В матчах израильской лиги сезона-22/23 американец набирал в среднем по 11,8 очка, 3,2 подбора и 6,6 передачи за игру.

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