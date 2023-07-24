Девин Букер вернулся в «Баварию»

« » объявила о подписании центрового (32 года, 205 см).

Соглашение рассчитано на два года.

Букер ранее уже выступал за «Баварию» с 2016 по 2019 год.

В прошлом сезоне американец набирал в среднем 5,8 очка и 3,3 подбора в 31 матче за « ». В апреле Букер получил разрыв боковой связки колена.

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