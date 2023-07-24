Девин Букер вернулся в «Баварию»
«Бавария» объявила о подписании центрового Девина Букера (32 года, 205 см).
Соглашение рассчитано на два года.
Букер ранее уже выступал за «Баварию» с 2016 по 2019 год.
В прошлом сезоне американец набирал в среднем 5,8 очка и 3,3 подбора в 31 матче Евролиги за «Фенербахче». В апреле Букер получил разрыв боковой связки колена.
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