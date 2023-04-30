Стивен Эй Смит: «Денвер» не шутит»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что «Денвер» всерьез нацелен бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Кто-то должен это сказать, поэтому я скажу. Вчера вечером «Финиксу» надрали задницу, и «Денвер» не шутит.

В последний раз, когда мы видели Джамала Мюррэя в плей-офф, он набирал по 40 очков, а «Наггетс» дошли до финала конференции. Вчера вечером я смотрел его интервью после матче – он не шутит.

Они считают, что их недооценивают и не уважают. «Денвер» наступает», – сказал Смит.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали

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3 комментария

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Максим Яблонский
Госпаде, первый домашний матч только сыгран, соперники Деныера в горах всегда с непривычки вареные, раздышится Финикс еще. Не все так однозначно.
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Александр Спирин
Ответ Максим Яблонский
Госпаде, первый домашний матч только сыгран, соперники Деныера в горах всегда с непривычки вареные, раздышится Финикс еще. Не все так однозначно.
Если Денвер будет так же давить на щитах, когда по трое борются за чужой отскок, то не раздышатся. Скамейка длиннее, а тут ещё контратакующий баскет навязывают.
Пенсионеры Финикса из старта тупо сдохнут. А это половина атакующей мощи.
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ВладиславМартынов
Стивен Эй вообще когда-нибудь говорит что-то не задним числом? Выиграл Денвер - "Денвер не шутит", следующую игру, допустим, выигрывает Финикс - "Вы рано списали Финикс" и т.д.
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