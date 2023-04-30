Стивен Эй Смит: «Денвер» не шутит»

Известный спортивный эксперт заявил, что «Денвер» всерьез нацелен бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Кто-то должен это сказать, поэтому я скажу. Вчера вечером « » надрали задницу, и «Денвер» не шутит.

В последний раз, когда мы видели в плей-офф, он набирал по 40 очков, а «Наггетс» дошли до финала конференции. Вчера вечером я смотрел его интервью после матче – он не шутит.

Они считают, что их недооценивают и не уважают. «Денвер» наступает», – сказал Смит.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали