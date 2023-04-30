Стивен Эй Смит: «Денвер» не шутит»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что «Денвер» всерьез нацелен бороться за чемпионство в этом сезоне.
«Кто-то должен это сказать, поэтому я скажу. Вчера вечером «Финиксу» надрали задницу, и «Денвер» не шутит.
В последний раз, когда мы видели Джамала Мюррэя в плей-офф, он набирал по 40 очков, а «Наггетс» дошли до финала конференции. Вчера вечером я смотрел его интервью после матче – он не шутит.
Они считают, что их недооценивают и не уважают. «Денвер» наступает», – сказал Смит.
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