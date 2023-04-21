Cтив Керр об 11 потерях «Уорриорз»: «Выпью «Маргариту» за это»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр пошутил по поводу успешного выступления команды в третьем матче серии с «Сакраменто» (114:97, 1-2).
На пресс-конференции Керру напомнили, что по его мнению менее 12 потерь за матч является идеальным результатом, и спросили, отпразднует ли он как-нибудь это событие (11 потерь сегодня).
«Да, сейчас пойду выпью «Маргариту». Но я в любом случае собирался это сделать, даже если бы 25 раз мяч потеряли», – пошутил тренер.
В первом матче серии «Уорриорз» допустили 15 потерь, во втором – 20.
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В золотую эру ГСВ использовали ротацию из 11-12 человек, сейчас Керр пытается справиться 8, иногда 9 игроками. Как по мне, баланс в игре был подутрачен с возвращением Клэя, когда сыгранные ролевики (ХТА, ДиЛи, Бьелица) уселись на лавку - до того Воины смотрелись просто блестяще. Чемпионство выиграли на остатках былой роскоши (по части движения) и хироболе Карри.
Сакраменто - хорошая, но, все-таки, рядовая команда. В ней есть хорошо бросающие ребята, но супротив Братьев не потянут. Есть подбор, заслон и всё такое - но нет такой культуры паса, как в ГСВ, хоть Браун и старался. Берут пока больше задором. И этот козырь множится на ноль, если Воины сами заставляют соперника высунуть языки. Сегодня даже Куминга порезвился, но как-то больше на шару - куда больше понравились перемещения и открывания Муди. Парень крепкий, башковитый - ему бы уверенность того же Куминги!