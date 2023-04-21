Cтив Керр об 11 потерях «Уорриорз»: «Выпью «Маргариту» за это»

Главный тренер « » пошутил по поводу успешного выступления команды в третьем матче серии с « » (114:97, 1-2).

На пресс-конференции Керру напомнили, что по его мнению менее 12 потерь за матч является идеальным результатом, и спросили, отпразднует ли он как-нибудь это событие (11 потерь сегодня).

«Да, сейчас пойду выпью «Маргариту». Но я в любом случае собирался это сделать, даже если бы 25 раз мяч потеряли», – пошутил тренер.

В первом матче серии «Уорриорз» допустили 15 потерь, во втором – 20.

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