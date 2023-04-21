Cтив Керр об 11 потерях «Уорриорз»: «Выпью «Маргариту» за это»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр пошутил по поводу успешного выступления команды в третьем матче серии с «Сакраменто» (114:97, 1-2).

На пресс-конференции Керру напомнили, что по его мнению менее 12 потерь за матч является идеальным результатом, и спросили, отпразднует ли он как-нибудь это событие (11 потерь сегодня).

«Да, сейчас пойду выпью «Маргариту». Но я в любом случае собирался это сделать, даже если бы 25 раз мяч потеряли», – пошутил тренер.

В первом матче серии «Уорриорз» допустили 15 потерь, во втором – 20.

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6 комментариев

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Gauche
Сегодня просто было кому бегать. Вот и Браун говорит об интенсивности. В предыдущих играх Короли раз за разом перехватывали поперечные передачи от Стефа и Дрэя - а почему? А потому что читалось, потому что было время поднять голову и прочитать, потому что дорогостоящие игроки Уорриорз собираются сыграть 35+ минут и потому не изводят себя беговой работой. Готовые бегать ролевики и новички сидят на банке.
В золотую эру ГСВ использовали ротацию из 11-12 человек, сейчас Керр пытается справиться 8, иногда 9 игроками. Как по мне, баланс в игре был подутрачен с возвращением Клэя, когда сыгранные ролевики (ХТА, ДиЛи, Бьелица) уселись на лавку - до того Воины смотрелись просто блестяще. Чемпионство выиграли на остатках былой роскоши (по части движения) и хироболе Карри.
Сакраменто - хорошая, но, все-таки, рядовая команда. В ней есть хорошо бросающие ребята, но супротив Братьев не потянут. Есть подбор, заслон и всё такое - но нет такой культуры паса, как в ГСВ, хоть Браун и старался. Берут пока больше задором. И этот козырь множится на ноль, если Воины сами заставляют соперника высунуть языки. Сегодня даже Куминга порезвился, но как-то больше на шару - куда больше понравились перемещения и открывания Муди. Парень крепкий, башковитый - ему бы уверенность того же Куминги!
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ST-L
Ответ Gauche
Сегодня просто было кому бегать. Вот и Браун говорит об интенсивности. В предыдущих играх Короли раз за разом перехватывали поперечные передачи от Стефа и Дрэя - а почему? А потому что читалось, потому что было время поднять голову и прочитать, потому что дорогостоящие игроки Уорриорз собираются сыграть 35+ минут и потому не изводят себя беговой работой. Готовые бегать ролевики и новички сидят на банке. В золотую эру ГСВ использовали ротацию из 11-12 человек, сейчас Керр пытается справиться 8, иногда 9 игроками. Как по мне, баланс в игре был подутрачен с возвращением Клэя, когда сыгранные ролевики (ХТА, ДиЛи, Бьелица) уселись на лавку - до того Воины смотрелись просто блестяще. Чемпионство выиграли на остатках былой роскоши (по части движения) и хироболе Карри. Сакраменто - хорошая, но, все-таки, рядовая команда. В ней есть хорошо бросающие ребята, но супротив Братьев не потянут. Есть подбор, заслон и всё такое - но нет такой культуры паса, как в ГСВ, хоть Браун и старался. Берут пока больше задором. И этот козырь множится на ноль, если Воины сами заставляют соперника высунуть языки. Сегодня даже Куминга порезвился, но как-то больше на шару - куда больше понравились перемещения и открывания Муди. Парень крепкий, башковитый - ему бы уверенность того же Куминги!
"высокий интеллект чаще достается людям вместе с депрессией"
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mibX
Теперь бы Дрэймонду пояснить, что надо поаккуратней с мячом. Передачи - это хорошо, но с Кингс надо поберечь мяч
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ST-L
Ответ mibX
Теперь бы Дрэймонду пояснить, что надо поаккуратней с мячом. Передачи - это хорошо, но с Кингс надо поберечь мяч
весь костяк гсв (включая тренеров и игроков) прекрасно понимают, что подобное ни в коем случае не надо говорить Дрэймонду. Тогда он перестанет быть тем человеком, в том числе, благодаря вкладу которого они стали чемпионами. Это плейофф НБА, тут не получится академически выигрывать
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ST-L
Ответ Rodbert
Серия конечно валидольная, да и сезон в целом тоже. Керр за последний год неслабо так сдал. Оно и понятно, нагрузка бешенная, все на нем. Надо ему отдохнуть годик, а то с каждым матчем на него все страшнее смотреть.
как определили степень "сдал"? а шахтер, или врач работающий сутками посменно - не устает?
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