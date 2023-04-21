Майк Браун: «Уорриорз» вернулись домой и начали играть намного интенсивнее»
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун рассказал, что «Уорриорз» показали характер в третьем матче серии (1-2).
«Как действующие чемпионы, «Голден Стэйт» сделали именно то, что должны были: вернулись домой и начали играть намного интенсивнее. Сегодня они были намного больше похожи на физически сильную команду на обоих концах площадки.
Это привело к 22 пропущенным очкам после наших потерь и 24 очкам за счет их подборов в нападении. Мы ничего не смогли сделать с Кевоном Луни сегодня. Даже с Донте. Донте Дивинченцо подбирал мячи с периметра, он был очень, очень хорош», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
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