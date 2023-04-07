Гендиректор «Виртуса»: «Доказали, что достойны остаться в Евролиге»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Марко Белинелли Виртус Милош Теодосич Баскетбол

Генеральный директор «Виртуса» Лука Баральди подвел итоги сезона-2022/23 в рамках Евролиги.

«Думаю, что прошли более чем удовлетворительный путь, доказали, что достойны остаться в Евролиге, потому что мы создали спортивную и корпоративную организацию, которая продемонстрировала профессионализм, а также добилась важных побед с непростыми командами. Мы выиграли почти всех оппонентов, которые сегодня борются за выход в «Финал четырех», и это означает, что даже с технической точки зрения доказали свой уровень.

Не стоит слишком сильно влюбляться в игроков; конечно, нужно иметь баскетболистов, которые хотят остаться в Болонье, которые прекрасно чувствуют себя в нашем клубе, которые ощущают легкие мурашки, когда надевают нашу футболку. Кто-то в этом году в определенные моменты показал себя неважно, и, возможно, он справедливо играл меньше.

С техническими качествами все в порядке, но на площадке нужны сердце и мотивация. Сейчас нам нужны игроки, которые имеют большую внутреннюю мотивацию. Я считаю, что такой клуб, как «Виртус», должен также думать о том, кто будет в составе после Теодосича, после Белинелли, и поэтому мы должны иметь определенных ролевых игроков высочайшего класса», – заявил Баральди.

В преддверии последнего тура регулярки Евролиги «Виртус» занимает 14-ю строчку с результатом 13-20. Команде предстоит закончить сезон итальянским дерби с «Миланом» в следющую среду.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Чем, кроме хорошей посещаемости? У вас 24 место при не самом плохом бюджете. У Партизана, ЦЗ и Жальгириса он меньше, однако в отличии от вас, за плей офф борются.
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Александр Горлов
"Мы выиграли почти всех оппонентов"
Павел Косыгин- ты недееспособен. Попробуй устроиться в приёмку цветмета, добрый тебе совет
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-1
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