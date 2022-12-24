Дрю Холидей подарил каждому игроку НБА настольную игру, посвященную резне чернокожих в Талсе

Теги происшествия Милуоки НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидей и его жена Лорен подарили каждому игроку НБА настольную игру Black Wall Street, в которой рассказывается о резне чернокожего населения в Талсе (1921).

Цель игры – расширить знания участников об истории чернокожих и улучшить финансовую грамотность. Семья Холидей раздала около 450 экземпляров. Кроме того, семейный фонд Холидея предоставил создателям игры грант для поддержки их бизнеса.

Игра Black Wall Street посвящена району Гринвуд в Талсе, штат Оклахома. В начале 20-го века это был один из самых богатых районов с чернокожим населением в США.

В 1921 году после расовых беспорядков в Гринвуде были разрушено 1200 домов, погибло 350 человек, арестовано более 6 000 афроамериканцев. На сегодняшний день ущерб оценивается примерно в 27 миллионов долларов.

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3 комментария

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mibX
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Жду, когда Лукаку всем игрокам сборной Бельгии подарит настольную игру, о том как бельгийцы вырезали до 10 миллионов жителей Конго, про страну "отрубленных рук" и прочих прелестях, которые учинила страна, ставшая ближайшим союзником США в Европе в своё время, и где располагается штаб-квартиру НАТО И ЕС.
Люди должны знать за счет чего, как заявил месье Боррель, Европа превратилась в "цветущий сад"
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Mit_Sam
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Ответ The_Enot
Интересно что там такая за игра, с таким описанием.
Наверное: «вам выпало 6, вы можете убить двоих или троих чернокожих»? 🤷‍♂️
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The_Enot
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Интересно что там такая за игра, с таким описанием.
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