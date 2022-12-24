Дрю Холидей подарил каждому игроку НБА настольную игру, посвященную резне чернокожих в Талсе

Разыгрывающий « » Дрю Холидей и его жена Лорен подарили каждому игроку НБА настольную игру Black Wall Street, в которой рассказывается о резне чернокожего населения в Талсе (1921).

Цель игры – расширить знания участников об истории чернокожих и улучшить финансовую грамотность. Семья Холидей раздала около 450 экземпляров. Кроме того, семейный фонд Холидея предоставил создателям игры грант для поддержки их бизнеса.

Игра Black Wall Street посвящена району Гринвуд в Талсе, штат Оклахома. В начале 20-го века это был один из самых богатых районов с чернокожим населением в США.

В 1921 году после расовых беспорядков в Гринвуде были разрушено 1200 домов, погибло 350 человек, арестовано более 6 000 афроамериканцев. На сегодняшний день ущерб оценивается примерно в 27 миллионов долларов.

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