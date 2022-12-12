Форвард вряд ли покинет команду в ближайшее время.

Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, «Уизардс» намерены сохранить Порзингиса, который проводит удачный сезон.

Латвийский баскетболист может воспользоваться опцией игрока на сезон-2023/24 (36 млн долларов) или подписать новый долгосрочный контракт с уменьшением заработной платы.

В нынешнем чемпионате Порзингис набирает 22,7 очка, 9,1 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч, реализуя 34,7% бросков из-за дуги.

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