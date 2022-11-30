Херб Джонс: «Если буду носить клубную экипировку до конца карьеры, мои дети смогут ходить в школу бесплатно»

Форвард «Нового Орлеана» объяснил, почему носит клубную экипировку почти перед каждым матчем.

«Я думаю о том, как сохранить эти деньги. Мы все равно надеваем баскетбольную форму, как только добираемся до раздевалки. Просто стараюсь ходить в максимально комфортных вещах. Меня не беспокоит, что другие скажут о моей внешности, если у моей семьи все хорошо или даже лучше, чем было раньше.

Я думаю о моих детях, строю долгосрочные планы. Если я буду носить экипировку «Пеликанс» или любой другой команды до конца карьеры, мои дети или внуки смогут ходить в школу бесплатно. Я смогу оплатить это деньгами, заработанными в НБА. Тогда все в порядке. Я крут», – сказал Джонс.

24-летний баскетболист был выбран под 35-м номером на драфте-2021 и вошел во вторую сборную новичков НБА-2022. В нынешнем сезоне Джонс набирает 10,5 очка, 3,7 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч. Его зарплата за этот сезон составит 1,8 миллиона долларов.

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