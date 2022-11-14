Джа Морэнт устроил перепалку с Джорданом Гудвином, хотя пропускал матч из-за повреждения
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт устроил небольшую перепалку с защитником «Вашингтона» Джорданом Гудвином.
Эпизод произошел в начале второй четверти, когда Гудвин промахнулся с линии штрафного, а затем отправился на скамейку в паузе игры. Морэнт находился на скамейке, так как пропускал встречу из-за повреждения голеностопа.
«Уизардс» победили со счетом 102:92. На счету Гудвина 10 очков, 8 подборов и 4 передачи.
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