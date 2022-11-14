Джа Морэнт устроил перепалку с Джорданом Гудвином, хотя пропускал матч из-за повреждения

Разыгрывающий устроил небольшую перепалку с защитником Джорданом Гудвином.

Эпизод произошел в начале второй четверти, когда Гудвин промахнулся с линии штрафного, а затем отправился на скамейку в паузе игры. Морэнт находился на скамейке, так как пропускал встречу из-за повреждения голеностопа.

«Уизардс» победили со счетом 102:92. На счету Гудвина 10 очков, 8 подборов и 4 передачи.

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