«Оклахома» отчислит Дэвида Нвабу

Теги переходы НБА Оклахома-Сити Дэвид Нваба Айзейя Джо Баскетбол

«Оклахома» отчислит свингмена Дэвида Нвабу (29 лет, 196 см).

Нваба стал игроком «Тандер» в сентябре в результате крупного обмена с участием 8 игроков.

«Оклахома» освобождает место в составе под подписание разыгрывающего Айзейи Джо.

В минувшем сезоне Нваба провел 46 матчей за «Хьюстон», набирая 5,1 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

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