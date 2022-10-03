Даррал Уиллис: «Рассчитываю на чертовски хороший сезон в «Локо»

Новобранец «Локомотива-Кубань» Даррал Уиллис рассказал об адаптации в команде.
«Я считаю, что уже достаточно понимаю наши игровые комбинации и командные взаимодействия. У нас отличный тренер, классный тренерский штаб, игроки, которые очень хотят прогрессировать. Так что я рассчитываю на чертовски хороший сезон.
В большинстве наших комбинаций я делаю то, что умею лучше всего — играю тяжелого форварда. Но, думаю, иногда буду и удивлять соперников. Вообще, у нас по-настоящему хороший тренер, после занятий под его руководством в этом не остается никаких сомнений. Я очень рад быть частью команды, которую он возглавляет.
Вся команда — мои друзья. Я серьезно! От Захара Ведищева до Джейлена Барфорда я абсолютно с каждым хорошо общаюсь и чувствую себя расслабленно», – сказал Уиллис.