Даррал Уиллис: «Рассчитываю на чертовски хороший сезон в «Локо»

Новобранец «Локомотива-Кубань» рассказал об адаптации в команде.

«Я считаю, что уже достаточно понимаю наши игровые комбинации и командные взаимодействия. У нас отличный тренер, классный тренерский штаб, игроки, которые очень хотят прогрессировать. Так что я рассчитываю на чертовски хороший сезон.

В большинстве наших комбинаций я делаю то, что умею лучше всего — играю тяжелого форварда. Но, думаю, иногда буду и удивлять соперников. Вообще, у нас по-настоящему хороший тренер, после занятий под его руководством в этом не остается никаких сомнений. Я очень рад быть частью команды, которую он возглавляет.

Вся команда — мои друзья. Я серьезно! От Захара Ведищева до Джейлена Барфорда я абсолютно с каждым хорошо общаюсь и чувствую себя расслабленно», – сказал Уиллис.