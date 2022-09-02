«Милан» подпишет Леонардо Окики

подпишет долгосрочный контракт с итальянским центровым Леонардо Окики (19 лет, 213 см), сообщает BasketNews.

Окики считается одним из самых перспективных молодых игроков в Италии.

Прошлым летом центровой подписал четырехлетний контракт с «Дертоной» и выступал в аренде во втором дивизионе чемпионата Италии, где был признан лучшим игроком до 21 года, набирая 9,2 очка, 7,4 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

«Милан» воспользовался опцией в контракте молодого центрового и выкупил его. Следующий сезон Окики проведет в аренде. На данный момент наиболее вероятным кандидатом является .

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