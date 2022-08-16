Айнарс Багатскис: «Раньше в сборной Украины не было никакого настроя, сейчас ситуация немного лучше, нас поддержали многие федерации»

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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о подготовке команды к Евробаскету-2022 на фоне текущих политических событий.

«Конечно, есть много различных трудностей. Не хочу, чтобы какой-либо тренер или любой человек в мире оказался в такой ситуации. Текущие события влияют не только на украинцев, но и на всех в мире.

Все это началось, когда мы собирались выйти на матч с Испанией. Мы не могли думать ни о какой тактике, не было никакого психологического настроя. Сейчас ситуация немного лучше, у всех игроков контракты далеко за пределами Украины.

Многие страны и федерации действительно хорошо поддержали нас. Хочу сказать большое спасибо Латвийской федерации баскетбола и правительству Латвии за поддержку украинского баскетбола и украинского народа.

Федерация баскетбола Италии помогла нам организовать турнир. Также спасибо Федерации баскетбола Турции, поскольку мы находимся здесь, в Стамбуле. Мы хотели бы получить больше возможностей, но спасибо и на этом», – сказал Багатскис.

На групповом этапе Евробаскета-2022 Украина встретится с Грецией, Италией Хорватией, Великобританией, Эстонией.

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