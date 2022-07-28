«Самара» подписала Маркоса Найта

объявила о подписании контракта с американским разыгрывающим Маркосом Найтом (32 года, 188 см).

Найт стал первым новичком-легионером мужской команды «Самары».

В сезоне-2021/22 американец выступал за французский . Защитник сыграл в 17 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 8,2 очка и делал 4,6 подбора и 0,9 передачи, а также в 29 матчах чемпионата Франции: 9,2 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи.

Также Найт выступал за «Монако», «Людвигсбург», «Афьон Беледие» и «Сарагосу».

Пашутин, Карасев, Базаревич – кто возглавил клубы Единой Лиги летом-2022?