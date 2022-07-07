Девонте Грэм арестован за вождение в нетрезвом виде

Разыгрывающий «Нового Орлеана» был арестован в четверг по обвинению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Инцидент произошел в городе Роли, штат Северная Каролина.

Дорожный патруль Северной Каролины произвел арест 27-летнего баскетболиста около 3 часов ночи.

Грэм провел в четыре сезона. «Пеликанс» приобрели игрока в межсезонье прошлого года у «Шарлотт» в результате сделки по схеме «сайн-энд трейд».

«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана