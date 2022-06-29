«Орландо» не станет продлевать Мо Бамбу

Теги возможные переходы Орландо НБА Мохамед Бамба Баскетбол

Центровой «Орландо» Мо Бамба (24 года, 213 см) покинет команду в нынешнее межсезонье, пишет Orlando Sentinel.

Клуб планирует продолжить перестройку с первым номером драфта-2022 Паоло Банкеро и не собирается выставлять квалификационное предложение Бамбе.

Таким образом, Мо станет неограниченно свободным агентом. Orlando Sentinel отмечает, что в услугах центрового заинтересованы «Лейкерс», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Майами», «Торонто», «Хьюстон» и «Миннесота».

В минувшем сезоне Бамба провел 71 матч, набирая в среднем 10,6 очка, 8,1 подбора и 1,7 блок-шота.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные