«Орландо» не станет продлевать Мо Бамбу

Центровой (24 года, 213 см) покинет команду в нынешнее межсезонье, пишет Orlando Sentinel.

Клуб планирует продолжить перестройку с первым номером драфта-2022 Паоло Банкеро и не собирается выставлять квалификационное предложение Бамбе.

Таким образом, Мо станет неограниченно свободным агентом. Orlando Sentinel отмечает, что в услугах центрового заинтересованы «Лейкерс», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Майами», «Торонто», «Хьюстон» и «Миннесота».

В минувшем сезоне Бамба провел 71 матч, набирая в среднем 10,6 очка, 8,1 подбора и 1,7 блок-шота.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн