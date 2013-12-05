Евролига. «Зенит» примет «Баварию», «Химки» сыграют в гостях с «Барселоной» и другие матчи

В среду, 16 декабря, в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Петербургский «Зенит» примет на своей площадке немецкую «Баварию». Подмосковные «Химки» встретятся в гостях с испанской «Барселоной».

Регулярный чемпионат

14-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 11-3, Барселона Испания – 10-3, Бавария Германия – 9-4, Реал Испания – 9-5, Валенсия Испания – 8-5, Милан Италия – 8-5, Зенит Россия – 7-4, Олимпиакос Греция – 7-5, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Жальгирис Литва – 7-7, Баскония Испания – 6-7, Альба Германия – 6-7, Маккаби Плейтика Израиль – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Панатинаикос Греция – 4-9, Црвена Звезда Сербия – 4-10, Виллербан Франция – 3-9, Химки Россия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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