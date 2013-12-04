НБА. «Торонто» вырвал победу у «Бостона» благодаря 3-очковому Ануноби, «Клипперс» разгромили «Денвер» в 1-м матче серии

В четверг в НБА состоялись два матча второго раунда плей-офф.
«Бостон» уступил «Торонто», пропустив 3-очковый от О Джи Ануноби под сирену (2-1). В первом матче серии «Клипперс» крупно обыграли «Денвер» (1-0).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Второй раунд
Третий матч
- Дата проведения
- 4 сентября, 01.30, «HP Field House»
- Бостон
- Уокер (29), Браун (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Тейтум (15 + 9 подборов + 6 передач), Смарт (11), Тайс (9 + 7 подборов) – старт; Уонамейкер (5), Г. Уильямс (5), Кантер (4), Р. Уильямс (3 + 7 подборов), Оджелей (3), Фалл (0).
«Бостон» ведет в серии – 2-1
Второй раунд
Первый матч
- Дата проведения
- 4 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
- Клипперс
- Ленард (29), Джордж (19 + 7 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (18), Беверли (8), Зубац (4 + 7 подборов) – старт; Харрелл (15), Уильямс (10), Грин (7 + 7 подборов), Шэмет (4), Мэнн (4), Макгрудер (2), Паттерсон (0), Джексон (0).
«Клипперс» ведут в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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