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    НБА. «Торонто» вырвал победу у «Бостона» благодаря 3-очковому Ануноби, «Клипперс» разгромили «Денвер» в 1-м матче серии

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    В четверг в НБА состоялись два матча второго раунда плей-офф.

    «Бостон» уступил «Торонто», пропустив 3-очковый от О Джи Ануноби под сирену (2-1). В первом матче серии «Клипперс» крупно обыграли «Денвер» (1-0).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Третий матч

    Бостон – Торонто 103:104 (33:28, 24:19, 23:29, 23:28)
    Дата проведения
    4 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча
    Бостон
    Уокер (29), Браун (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Тейтум (15 + 9 подборов + 6 передач), Смарт (11), Тайс (9 + 7 подборов) – старт; Уонамейкер (5), Г. Уильямс (5), Кантер (4), Р. Уильямс (3 + 7 подборов), Оджелей (3), Фалл (0).
    Торонто
    Лаури (31 + 8 передач), Ванвлит (25 + 6 передач + 5 потерь), Сиакам (16 + 7 подборов), Ануноби (12 + 10 подборов), Марк Газоль (10) – старт; Пауэлл (8), Ибака (2), Томас (0).

    «Бостон» ведет в серии – 2-1

    Второй раунд

    Первый матч

    Клипперс – Денвер 120:97 (31:31, 38:20, 22:16, 29:30)
    Дата проведения
    4 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Ленард (29), Джордж (19 + 7 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (18), Беверли (8), Зубац (4 + 7 подборов) – старт; Харрелл (15), Уильямс (10), Грин (7 + 7 подборов), Шэмет (4), Мэнн (4), Макгрудер (2), Паттерсон (0), Джексон (0).
    Денвер
    Йокич (15), Миллсэп (13 + 9 подборов), Мюррэй (12 + 6 передач), Грант (12), Харрис (5) – старт; Моррис (12), Дозьер (6), Крэйг (6), Портер (5), Бол (4), Пламли (4), Дэниелс (2), Бэйтс-Диоп (1).

    «Клипперс» ведут в серии – 1-0 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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