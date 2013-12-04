НБА. «Торонто» вырвал победу у «Бостона» благодаря 3-очковому Ануноби, «Клипперс» разгромили «Денвер» в 1-м матче серии

В четверг в НБА состоялись два матча второго раунда плей-офф.

«Бостон» уступил «Торонто», пропустив 3-очковый от О Джи Ануноби под сирену (2-1). В первом матче серии крупно обыграли (1-0).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Третий матч

«Бостон» ведет в серии – 2-1

Второй раунд

Первый матч

«Клипперс» ведут в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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