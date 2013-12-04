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    НБА. Контрольные матчи. «Лейкерс» против «Вашингтона», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие встречи

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    В понедельник, 27 июля, продолжаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Лейкерс» против «Вашингтона», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто».

    Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля. 

    НБА

    Контрольные матчи

    Лейкерс – Вашингтон
    Дата проведения
    27 июля, 22.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Сакраменто
    Дата проведения
    27 июля, 23.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Бруклин – Юта
    Дата проведения
    28 июля, 00.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Денвер – Орландо
    Дата проведения
    28 июля, 02.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Новый Орлеан
    Дата проведения
    28 июля, 03.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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