НБА. Контрольные матчи. «Лейкерс» против «Вашингтона», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие встречи

В понедельник, 27 июля, продолжаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

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Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.

НБА

Контрольные матчи

Бруклин – Юта Дата проведения 28 июля, 00.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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