НБА. Контрольные матчи. «Лейкерс» против «Вашингтона», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие встречи

В понедельник, 27 июля, продолжаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Лейкерс» против «Вашингтона», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто».
Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.
НБА
Контрольные матчи
- Дата проведения
- 27 июля, 22.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 27 июля, 23.00, «The Arena (WWOS)»
- Дата проведения
- 28 июля, 00.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 28 июля, 02.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 28 июля, 03.00, «The Arena (WWOS)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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