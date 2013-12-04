Единая лига ВТБ приостановила сезон-2019/20 из-за коронавируса

Единая лига ВТБ официально приостановила проведение сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

«ФИБА, под эгидой которой выступает Единая лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта.

Несмотря на то, что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/20.

Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания.

На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайно положение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех», – говорится на сайте Лиги ВТБ.

В среду у центрового «Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус. После этого НБА приостановила сезон, а ее примеру последовали большинство крупных лиг, включая баскетбольные.

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет

НБА закрылась из-за коронавируса. Все, что известно к этому моменту

Следите за всеми новостями – в телеграм-канале «Баскетбол»