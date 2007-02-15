НБА. Матч восходящих звезд. Сборная США обыграла Сборную мира

Сегодня в рамках Уикенда всех звезд НБА-2020 в Чикаго состоялся Матч восходящих звезд.
Сборная США благодаря рывку 25:5 в третьей четверти обыграла Сборную мира со счетом 151:131.
НБА
Матч восходящих звезд
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «United Center»
15 февраля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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