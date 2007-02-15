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    НБА. Матч восходящих звезд. Сборная США обыграла Сборную мира

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    Сегодня в рамках Уикенда всех звезд НБА-2020 в Чикаго состоялся Матч восходящих звезд.

    Сборная США благодаря рывку 25:5 в третьей четверти обыграла Сборную мира со счетом 151:131.

    НБА

    Матч восходящих звезд

    Team USA – Team World 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26)
    Дата проведения
    15 февраля, 05.00, «United Center»
    Онлайн матча

    15 февраля. 5.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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