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    Первый игрок НБА, сделавший каминг-аут: «Я остаюсь единственным, потому что существует страх»

    Теги Джейсон Коллинз НБА ЛГБТ натив Баскетбол

    Джейсон Коллинз, первый игрок НБА, который открыто рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации, объяснил, почему его примеру не последовал никто другой.

    «Мне бы хотелось видеть, как спортсмены живут своими жизнями, действительно и подлинно, без чувства, что им надо прятаться, опасаться или жить с позором – и все другие моменты, которые сопровождают закрытых спортсменов. Никто из людей не должен идти этим путем.

    Но есть этот страх сделать шаг вперед», – заявил Коллинз.

    Бывший игрок лиги рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации в апреле 2013 года.

    Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. Они ругались, сражались, дружили

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