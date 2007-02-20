Первый игрок НБА, сделавший каминг-аут: «Я остаюсь единственным, потому что существует страх»

Джейсон Коллинз, первый игрок , который открыто рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации, объяснил, почему его примеру не последовал никто другой.

«Мне бы хотелось видеть, как спортсмены живут своими жизнями, действительно и подлинно, без чувства, что им надо прятаться, опасаться или жить с позором – и все другие моменты, которые сопровождают закрытых спортсменов. Никто из людей не должен идти этим путем.

Но есть этот страх сделать шаг вперед», – заявил Коллинз.

Бывший игрок лиги рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации в апреле 2013 года.

Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. Они ругались, сражались, дружили