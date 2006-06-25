Андерсон о том, почему в теннисе не было каминг-аутов: «Нетерпимость проявляется в мелочах – в замечаниях вроде «Это так по-гейски»

Восьмая ракетка мира и вице-президент Совета игроков ATP Кевин Андерсон ответил на вопрос, почему в теннисе нет открытых геев.

«Вокруг этого есть стигма. Исторически общество относится [к каминг-аутам] не очень тепло. Времена меняются, люди больше говорят об этом, и это здорово, но, чтобы отношение действительно изменилось, кто-то должен стать первым. Это будет непросто. Для этого нужна большая смелость. Но я надеюсь, что мы создадим условия, в которых сделать это будет чуть проще.

Каминг-аут одного человека может открыть двери для многих других. В США в некоторых командных видах спорта это уже произошло. Джейсон Коллинз, кто сделал это первым в НБА, говорил, что больше всего переживал за реакцию одноклубников. Но когда они его поддержали, остальные могли за это уже не переживать.

Теннис – индивидуальный спорт, и в нем динамика другая. Но я все равно надеюсь, что мы совместными усилиями сможем создать условия, в которых потенциальный каминг-аут станет более комфортным. Просто нужно думать о чувствах других. Джейсон много об этом говорил. Нетерпимость проявляется в мелочах – например, в замечаниях вроде «Это так по-гейски». Того, кто на самом деле гей, это может оскорбить, но он может не почувствовать в себе силы что-то сказать. В НБА за такие слова предусмотрены штрафы, потому что это проявление нетерпимости. Такого рода меры можно предпринять и в теннисе. Уважение и сознательность проявляется в том числе и в понимании, как такие комментарии могут восприниматься другими».

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