Евролига. 17-й тур. ЦСКА примет «Пао», «Химки» сыграют в гостях с «Эфесом», «Зенит» – с «Миланом»

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча с участием российских клубов.

ЦСКА примет на своей площадке греческий «Панатинаикос». «Химки» сыграют в гостях с турецким «Анадолу Эфесом». «Зенит» проведет выездную встречу с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

17-й тур

Положение команд: Реал Испания – 13-3, Анадолу Эфес Турция – 13-3, Барселона Испания – 13-4, ЦСКА Россия – 11-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 11-6, Панатинаикос Греция – 9-7, Химки Россия – 8-8, Милан Италия – 8-8, Виллербан Франция – 8-8, Црвена Звезда Сербия – 8-9, Валенсия Испания – 7-9, Баскония Испания – 7-10, Олимпиакос Греция – 6-11, Фенербахче Турция – 6-11, Бавария Германия – 6-11, Альба Германия – 5-11, Жальгирис Литва – 5-12, Зенит Россия – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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