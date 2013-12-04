НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Хьюстон» сыграет с «Денвером» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
В 23.00 по мск начнется встреча между «Индианой» и «Филадельфией». «Хьюстон» Хардена дома сыграет с «Денвером» Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 23.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 31 декабря, 23.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 1 января, 01.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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