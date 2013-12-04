НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Хьюстон» сыграет с «Денвером» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

В 23.00 по мск начнется встреча между «Индианой» и «Филадельфией». Хардена дома сыграет с «Денвером» Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У «Лейкерс» случились четыре поражения подряд. Уже можно волноваться?

Все главные баскетбольные новости – в Телеграме