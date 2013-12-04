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    НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Хьюстон» сыграет с «Денвером» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 

    В 23.00 по мск начнется встреча между «Индианой» и «Филадельфией». «Хьюстон» Хардена дома сыграет с «Денвером» Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Филадельфия
    Дата проведения
    31 декабря, 23.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью
    Филадельфия
    Симмонс (0), Ричардсон (0), О’Куинн (0), Харрис (0), Хорфорд (0).

    Шарлотт – Бостон
    Дата проведения
    31 декабря, 23.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Клипперс
    Дата проведения
    1 января, 01.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Голден Стэйт
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Денвер
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Кливленд
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Даллас
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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