«Сан-Антонио» вывел из обращения номер Тони Паркера

После матча с «Мемфисом» (109:113) на домашней арене прошла церемония в честь увековечивания номера Тони Паркера.

It’s official!@tonyparker’s No. 9 jersey will live on in the rafters forever. #MerciTony pic.twitter.com/DNqrnZLRew — San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019

На церемонии присутствовали бывшие одноклубники Тони Паркера: Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон, Борис Диао, а также главный тренер команды Грегг Попович.

Французский защитник был задрафтован в 2001 году и провел под 9-м номером 17 сезонов за «Сперс», завоевав четыре чемпионских титула (2003, 2005, 2007, 2014). В 2007 году он был признан Самым ценным игроком финальной серии. Паркер шесть раз представлял «Сан-Антонио» на Матчах всех звезд и четырежды попадал в символическую сборную сезона .

Тони Паркер является лидером в истории «Сан-Антонио» по передачам в регулярном сезоне (6829) и плей-офф (1143).

Сезон-2018/19 француз провел в составе «Шарлотт». В июне этого года он объявил о завершении карьеры.

9-й номер Паркера стал десятым, выведенным из обращения в «Сан-Антонио». Под сводами AT&T Center также висят номера Джеймса Сайласа (13), Джорджа Гервина (44), Джонни Мура (00), Дэвида Робинсона (50), Шона Эллиота (32), Эвери Джонсона (6), Брюса Боуэна (12), Тима Данкана (21) и Ману Джинобили (20).

Грегг Попович приезжал в Советский Союз в разгар Холодной войны. Он служил в ЦРУ и играл в баскетбол