Кавай Ленард отказался от опции продления контракта с «Торонто», но еще не решил, где продолжит карьеру

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс сообщил, что форвард «Торонто» отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20.

Согласно нынешнему соглашению, опция продления предполагала 21,3 миллиона долларов за год. Это означает, что Ленард может заключить новый 5-летний контракт с «Рэпторс» на 190 миллионов долларов или 4-летний на 140 миллионов с любой другой командой лиги.

Ранее сообщалось, что на 2-кратного MVP финальной серии плей-офф претендуют обе команды из Лос-Анджелеса. Также Ленард всерьез рассматривает вариант с продлением контракта с канадской командой.