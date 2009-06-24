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    Кавай Ленард отказался от опции продления контракта с «Торонто», но еще не решил, где продолжит карьеру

    Теги возможные переходы Клипперс Лейкерс Торонто НБА Кавай Ленард Баскетбол

    Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс сообщил, что форвард «Торонто» Кавай Ленард отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20.

    Согласно нынешнему соглашению, опция продления предполагала 21,3 миллиона долларов за год. Это означает, что Ленард может заключить новый 5-летний контракт с «Рэпторс» на 190 миллионов долларов или 4-летний на 140 миллионов с любой другой командой лиги.

    Ранее сообщалось, что на 2-кратного MVP финальной серии плей-офф претендуют обе команды из Лос-Анджелеса. Также Ленард всерьез рассматривает вариант с продлением контракта с канадской командой.

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