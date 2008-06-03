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    «Уорриорз» и Карри признали, что у игрока проблемы со здоровьем, но не стали раскрывать детали

    Теги травмы Голден Стэйт Торонто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

    Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри провел 2-й матч финальной серии с «Рэпторс» (109:104, 1-1) на фоне заболевания.

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил, что у Карри было обезвоживание, но не стал вдаваться в детали. Сам плеймейкер сказал лишь, что чувствовал себя не лучшим образом в начале игры.

    Во 2-м матче Карри отыграл 41 минуту, набрав 23 очка и 4 передачи при 6 из 17 с игры.

    Радиоведущий Энди Лью утверждает, что у Карри малярия.

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