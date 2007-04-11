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    НБА. «Детройт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Шарлотт» примет «Орландо» и другие матчи

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    Сегодня в последний игровой день регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

    «Детройт», который ведет борьбу с «Шарлотт» за последнее место в плей-офф, сыграет на выезде с «Нью-Йорком». «Шарлотт» примет на своей площадке «Орландо».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Индиана
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Майами
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Орландо
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Детройт
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Чикаго
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Голден Стэйт
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Даллас
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Миннесота
    Дата проведения
    11 апреля, 05.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    11 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Сакраменто
    Дата проведения
    11 апреля, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Плей-офф НБА бесплатно с 7-дневной пробной подпиской NBA League Pass!

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