НБА. «Детройт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Шарлотт» примет «Орландо» и другие матчи

Сегодня в последний игровой день регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Детройт», который ведет борьбу с «Шарлотт» за последнее место в плей-офф, сыграет на выезде с «Нью-Йорком». «Шарлотт» примет на своей площадке «Орландо».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 11 апреля, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.30, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 11 апреля, 05.30, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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