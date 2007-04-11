НБА. «Детройт» сыграет на выезде с «Нью-Йорком», «Шарлотт» примет «Орландо» и другие матчи

Сегодня в последний игровой день регулярного чемпионата пройдут 11 матчей.

«Детройт», который ведет борьбу с «Шарлотт» за последнее место в плей-офф, сыграет на выезде с «Нью-Йорком». «Шарлотт» примет на своей площадке «Орландо».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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