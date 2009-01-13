Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом» и другие матчи

В воскресенье, 13 января, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ «Автодор» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Калев Дата проведения 13 января, 15.15, «Минск-Арена» Онлайн матча

Автодор – Парма Дата проведения 13 января, 16.00, «УДС Молот» Онлайн матча

Зенит – Нижний Новгород Дата проведения 13 января, 17.00, «Сибур Арена» Онлайн матча

ВЭФ – Зелена-Гура Дата проведения 13 января, 18.00, «Арена Рига» Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 12-0, Химки Россия – 10-1, УНИКС Россия – 10-2, Локомотив-Кубань Россия – 8-4, Астана Казахстан – 7-5, Зенит Россия – 6-5, Автодор Россия – 5-6, Нижний Новгород Россия – 5-6, Калев Эстония – 5-7, Енисей Россия – 4-9, Парма Россия – 3-8, Зелена-Гура Польша – 2-8, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-9, ВЭФ Латвия – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.