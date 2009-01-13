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    Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом» и другие матчи

    Теги результаты Зенит Автодор Цмоки-Минск Калев ВЭФ Нижний Новгород Единая лига ВТБ Зелена-Гура Парма Баскетбол

    В воскресенье, 13 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» примет «Парму», «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    Цмоки-Минск – Калев
    Дата проведения
    13 января, 15.15, «Минск-Арена»
    Онлайн матча

    Автодор – Парма
    Дата проведения
    13 января, 16.00, «УДС Молот»
    Онлайн матча

    Зенит – Нижний Новгород
    Дата проведения
    13 января, 17.00, «Сибур Арена»
    Онлайн матча

    ВЭФ – Зелена-Гура
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Арена Рига»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 12-0, Химки Россия – 10-1, УНИКС Россия – 10-2, Локомотив-Кубань Россия – 8-4, Астана Казахстан – 7-5, Зенит Россия – 6-5, Автодор Россия – 5-6, Нижний Новгород Россия – 5-6, Калев Эстония – 5-7, Енисей Россия – 4-9, Парма Россия – 3-8, Зелена-Гура Польша – 2-8, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-9, ВЭФ Латвия – 2-11. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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