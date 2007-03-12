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    Александр Крутиков: «Цмоки-Минску» удалось сохранить спокойствие и запас сил за счет ротации»

    Теги Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Парма Александр Крутиков

    Главный тренер «Цмоки-Минска» Александр Крутиков отметил, что первая половина матча с «Пармой» (88:81) была очень результативной, а второй было больше борьбы и меньше эффективности.

    «Мне понравилось, как мы играли в первой половине. Поймали свой ритм, а  вот счет в первой половине был немного странным: обе команды показали очень результативную игру. Во второй половине было уже больше борьбы и меньше эффективности. Когда соперник к нам приблизился, за счет ротации нам удалось сохранить спокойствие и нужный запас сил для того, чтобы довести дело до победы», – приводит слова Крутикова официальный сайт Лиги ВТБ.

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