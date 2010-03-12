Николай Мазур: «Не выполнили установку на игру, промазали слишком много свободных бросков»

Главный тренер «Пармы» Николай Мазур назвал причины поражения пермской команды в матче Лиги ВТБ с (81:88).

«Во-первых, не выполнили установку на игру, во-вторых, промазали слишком много свободных бросков. Так невозможно победить, особенно, когда догоняешь. Наш соперник показал высокий процент попаданий с трехочковой дистанции, но я не могу сказать, что все эти броски были через руки. В третьей четверти, когда догоняли, они попали три важных броска, а мы вернуться в игру не смогли», – передает слова Мазура официальный сайт Лиги ВТБ.