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    Николай Мазур: «Не выполнили установку на игру, промазали слишком много свободных бросков»

    Теги Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Парма Николай Мазур

    Главный тренер «Пармы» Николай Мазур назвал причины поражения пермской команды в матче Лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» (81:88).

    «Во-первых, не выполнили установку на игру, во-вторых, промазали слишком много свободных бросков. Так невозможно победить, особенно, когда догоняешь. Наш соперник показал высокий процент попаданий с трехочковой дистанции, но я не могу сказать, что все эти броски были через руки. В третьей четверти, когда догоняли, они попали три важных броска, а мы вернуться в игру не смогли», – передает слова Мазура официальный сайт Лиги ВТБ.

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