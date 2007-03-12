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    Единая лига ВТБ. «Химки» проиграли на выезде «Астане», «Парма» уступила «Цмоки-Минску»

    Теги результаты Химки Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Парма

    В воскресенье, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» проиграли на выезде «Астане» (79:84), пермская «Парма» уступила белорусскому «Цмоки-Минску» (81:88).

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    Астана – БК Химки 84:79 (29:16, 17:22, 26:16, 12:25)
    Дата проведения
    11 марта, 12.00, «СК Велотрек»
    Онлайн матча
    Астана
    Удано (16), Каселакис (15), Клеммонс (14 + 7 подборов), Гордон (10), Колесников (2) – старт; Грант (16), Жигулин (5), Марчук (4), Пономарев (2), Щербак (0), Гаврилов (0).
    БК Химки
    Томас (15 + 9 подборов), Дженкинс (14 + 6 передач), Моня (8), Андерсон (4), Маркович (2) – старт; Вяльцев (17), Зайцев (14), Патеев (5), Якушин (0).

    Парма – Цмоки-Минск 81:88 (20:23, 24:33, 15:13, 22:19)
    Дата проведения
    11 марта, 15.30, «УДС Молот»
    Онлайн матча
    Парма
    Маклин (23), Гэйнс (17), Миллер-Макинтайр (15 + 9 передач), Винник (4), Буланов (3) – старт; Гражулис (11), Ухов (5), Жмако (3), Чернов (0).
    Цмоки-Минск
    Черапович (33 + 7 подборов), Кравиш (18 + 11 подборов), Полещук (8), Сэддлер (6 + 7 передач), Кудрявцев (3) – старт; Адамович (8), Тростинецкий (5), Салаш (4), Белянков (2), Мещеряков (1), Грэй (0), Вашкевич (0).

    Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-8, «Автодор» – 8-7, «Астана» – 6-10, «Парма» – 5-10, ВЭФ – 5-11, «Цмоки-Минск» – 5-11, «Нижний Новгород» – 4-10, «Калев» – 4-13, «Енисей» – 3-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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