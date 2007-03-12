Единая лига ВТБ. «Химки» проиграли на выезде «Астане», «Парма» уступила «Цмоки-Минску»

В воскресенье, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» проиграли на выезде «Астане» (79:84), пермская «Парма» уступила белорусскому «Цмоки-Минску» (81:88).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 12.00, «СК Велотрек»
- Астана
- Удано (16), Каселакис (15), Клеммонс (14 + 7 подборов), Гордон (10), Колесников (2) – старт; Грант (16), Жигулин (5), Марчук (4), Пономарев (2), Щербак (0), Гаврилов (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 15.30, «УДС Молот»
- Парма
- Маклин (23), Гэйнс (17), Миллер-Макинтайр (15 + 9 передач), Винник (4), Буланов (3) – старт; Гражулис (11), Ухов (5), Жмако (3), Чернов (0).
Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-8, «Автодор» – 8-7, «Астана» – 6-10, «Парма» – 5-10, ВЭФ – 5-11, «Цмоки-Минск» – 5-11, «Нижний Новгород» – 4-10, «Калев» – 4-13, «Енисей» – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.