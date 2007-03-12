Единая лига ВТБ. «Химки» проиграли на выезде «Астане», «Парма» уступила «Цмоки-Минску»

В воскресенье, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ «Химки» проиграли на выезде «Астане» (79:84), пермская «Парма» уступила белорусскому «Цмоки-Минску» (81:88).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-8, «Автодор» – 8-7, «Астана» – 6-10, «Парма» – 5-10, ВЭФ – 5-11, «Цмоки-Минск» – 5-11, «Нижний Новгород» – 4-10, «Калев» – 4-13, «Енисей» – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.