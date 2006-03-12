Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл на выезде «Автодор», «Химки» победили «Нижний Новгород» и другие результаты

В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл на выезде саратовский «Автодор», «Нижний Новгород» уступил на своем паркете «Химкам».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-7, «Автодор» – 8-7, «Парма» – 5-9, «Астана» – 5-10, «Нижний Новгород» – 4-10, «Цмоки-Минск» – 4-11, ВЭФ – 4-11, «Калев» – 4-12, «Енисей» – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.