Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл на выезде «Автодор», «Химки» победили «Нижний Новгород» и другие результаты

В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл на выезде саратовский «Автодор», «Нижний Новгород» уступил на своем паркете «Химкам».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 15.00, «СК Велотрек»
- Астана
- Каселакис (16 + 7 подборов), Удано (14 + 14 подборов), Картер (12), Клеммонс (5), Колесников (0) – старт; Гордон (12), Яргалиев (6), Грант (5), Гаврилов (4), Марчук (2), Жигулин (1), Мурзагалиев (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 15.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Кларк (21 + 9 подборов), Робинсон (18 + 8 передач + 5 потерь), Клименко (11), Даунс (10), Шелекето (3) – старт; Забелин (13), Маккиссик (8), Хаммер (7), Фрэйзер (5), Петенев (2), Зибиров (0), Михайловский (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 15.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Нижний Новгород
- Еловац (22 + 8 подборов), Одум (11 + 8 передач), Губанов (10), Узинский (7), Панин (2) – старт; Комолов (16), Веремеенко (6), Стребков (5), Мартынов (0), Жбанов (0).
- Дата проведения
- 4 марта, 15.30, «УДС Молот»
- Парма
- Миллер-Макинтайр (24 + 17 передач + 5 потерь), Гэйнс (18), Маклин (14 + 10 подборов), Буланов (13), Винник (8) – старт; Жмако (8), Ухов (8), Гражулис (8 + 7 подборов), Шейко (3), Платунов (0), Чернов (0).
Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-7, «Автодор» – 8-7, «Парма» – 5-9, «Астана» – 5-10, «Нижний Новгород» – 4-10, «Цмоки-Минск» – 4-11, ВЭФ – 4-11, «Калев» – 4-12, «Енисей» – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.