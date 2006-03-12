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    Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл на выезде «Автодор», «Химки» победили «Нижний Новгород» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА Химки Автодор Цмоки-Минск Калев Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Парма

    В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл на выезде саратовский «Автодор», «Нижний Новгород» уступил на своем паркете «Химкам».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    Астана – Цмоки-Минск 77:59 (19:27, 13:6, 25:12, 20:14)
    Дата проведения
    4 марта, 15.00, «СК Велотрек»
    Онлайн матча
    Астана
    Каселакис (16 + 7 подборов), Удано (14 + 14 подборов), Картер (12), Клеммонс (5), Колесников (0) – старт; Гордон (12), Яргалиев (6), Грант (5), Гаврилов (4), Марчук (2), Жигулин (1), Мурзагалиев (0).
    Цмоки-Минск
    Сэддлер (11), Черапович (9), Кудрявцев (7), Кравиш (6 + 13 подборов), Полещук (2) – старт; Грэй (11), Тростинецкий (6), Мещеряков (5), Салаш (2), Белянков (0).

    Автодор – ЦСКА Москва 98:110 (28:27, 29:26, 19:30, 22:27)
    Дата проведения
    4 марта, 15.00, «ДС Кристалл»
    Онлайн матча
    Автодор
    Кларк (21 + 9 подборов), Робинсон (18 + 8 передач + 5 потерь), Клименко (11), Даунс (10), Шелекето (3) – старт; Забелин (13), Маккиссик (8), Хаммер (7), Фрэйзер (5), Петенев (2), Зибиров (0), Михайловский (0).
    ЦСКА Москва
    Клайберн (24), Родригес (13 + 7 передач), Хайнс (4), Курбанов (3), Антонов (2) – старт; Де Коло (35 + 5 потерь), Хантер (12), Фридзон (7), Вестерманн (6), Воронцевич (3), Хряпа (1), М.Кулагин (0).

    Нижний Новгород – БК Химки 79:82 (19:23, 21:14, 22:24, 17:21)
    Дата проведения
    4 марта, 15.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча
    Нижний Новгород
    Еловац (22 + 8 подборов), Одум (11 + 8 передач), Губанов (10), Узинский (7), Панин (2) – старт; Комолов (16), Веремеенко (6), Стребков (5), Мартынов (0), Жбанов (0).
    БК Химки
    Швед (26), Маркович (18), Андерсон (14), Томас (14 + 8 подборов), Гилл (6) – старт; Дженкинс (2), Робинсон (2), Вяльцев (0).

    Парма – Калев 104:84 (30:9, 25:23, 21:22, 28:30)
    Дата проведения
    4 марта, 15.30, «УДС Молот»
    Онлайн матча
    Парма
    Миллер-Макинтайр (24 + 17 передач + 5 потерь), Гэйнс (18), Маклин (14 + 10 подборов), Буланов (13), Винник (8) – старт; Жмако (8), Ухов (8), Гражулис (8 + 7 подборов), Шейко (3), Платунов (0), Чернов (0).
    Калев
    Бриско (25), Кеэдус (11), Миркович (10 + 5 потерь), Суботич (6), Симмонс (4) – старт; ван ден Марс (9 + 8 подборов), С. Сокк (8), Дорбек (6), Кангур (5), Арбет (0).

    Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-7, «Автодор» – 8-7, «Парма» – 5-9, «Астана» – 5-10, «Нижний Новгород» – 4-10, «Цмоки-Минск» – 4-11, ВЭФ – 4-11, «Калев» – 4-12, «Енисей» – 3-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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