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    Михаил Карпенко: «Как только «Астана» прибавила в агрессии, тут же ситуация изменилась»

    Теги Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Астана Михаил Карпенко

    Главный тренер «Астаны» Михаил Карпенко прокомментировал победу над конкурентом за выход в плей-офф Лиги ВТБ, белорусским «Цмоки-Минском» (77:59).

    «Сегодня была лучшая поддержка в сезоне – спасибо болельщикам. В преддверии 8 марта посвящаем эту победу всем девушкам! Конечно, начали матч очень нервозно. Перерыв в играх не мог не сказаться — не чувствовали ритма.  В первой половине мягко защищались, как только прибавили в агрессии, тут же ситуация изменилась. Отыграли отставание в 15 очков и закончили первую половину на равных. В перерыве сказал не сбавлять темп, быть более агрессивными. Это получилось, благодарен своим игрокам», – передает слова Карпенко официальный сайт Лиги ВТБ.

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