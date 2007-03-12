Михаил Карпенко: «Как только «Астана» прибавила в агрессии, тут же ситуация изменилась»

Главный тренер «Астаны» Михаил Карпенко прокомментировал победу над конкурентом за выход в плей-офф Лиги ВТБ, белорусским (77:59).

«Сегодня была лучшая поддержка в сезоне – спасибо болельщикам. В преддверии 8 марта посвящаем эту победу всем девушкам! Конечно, начали матч очень нервозно. Перерыв в играх не мог не сказаться — не чувствовали ритма. В первой половине мягко защищались, как только прибавили в агрессии, тут же ситуация изменилась. Отыграли отставание в 15 очков и закончили первую половину на равных. В перерыве сказал не сбавлять темп, быть более агрессивными. Это получилось, благодарен своим игрокам», – передает слова Карпенко официальный сайт Лиги ВТБ.