Алексей Швед: «Выйду на максимальный уровень в нужный момент»

Защитник «Химок» рассказал, чего не хватило команде в матче Евролиги с «Миланом» (77:86), а также оценил свою физическую форму.

«Мы плохо начали в защите, дали сопернику забить 30 очков в первой четверти. Все знают, что в составе собрано много снайперов, которые могут забить сколько угодно, но при этом они не очень любят играть в защите. Мы пытались этим воспользоваться, пару раз возвращались в игру и даже выходили вперед, но их лидеры поймали кураж и забивали практически все свои броски. Нам же не удалась концовка. Что тут можно сказать, надо было начинать плотно играть в защите с самого начала.

Как оцениваю свою физическую форму? Сейчас чувствую себя получше, чем пару месяцев назад. Но мелкие травмы немного мешают. Думаю, выйду на свой максимальный уровень в нужный момент», – цитируют Шведа «Известия».