Георгиос Барцокас: «Мы обязаны побеждать в каждом матче. Это оказывает давление»

Главный тренер нашей команды Георгиос Барцокас прокомментировал итоги матча Евролиги с (77:86).

«Не могу сказать, что случившееся сегодня стало неожиданностью. Мы ожидали, что «Милан» будет играть без всякого давления. Это очень талантливая атакующая команда, и если позволить ей почувствовать свой ритм, как они это сделали против нас, они смогут обыграть любого соперника в Европе. К этой встрече мы должны были подойти совершенно с другим настроем, думая, прежде всего, о защите, а также не принимая во внимание давление, потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда просто обязаны выигрывать каждый матч, и это заставляет нас испытывать проблемы и оказывает давление.

Мы не забили около десяти бросков из-под кольца, иногда совсем без сопротивления, а также сделали много глупых фолов, особенно когда соперник не угрожал нашей защите. В таким матчах, если вы не забиваете много лэй-апов, не фолите, когда должны и позволяете таким игрокам, как Гаудлок и Джерреллс реализовывать много открытых бросков, вы не заслуживаете победы.

Впереди у нас пять матчей, в которых мы должны биться до конца и постараться одержать как можно больше побед, чтобы в конечном итоге увидеть, сможем мы мы попасть в плей-офф. Как я всегда говорю, в Евролиге выступают отличные команды с отличными игроками, и если вы не готовы играть или имеете проблемы, как случились у нас, когда нам не смогли помочь Ханикатт, Зубков и Соколов, вы проиграете. Робинсон вернулся после повреждения, но сейчас кажется, что наша «химия» нарушена. Это моя ответственность, поскольку я должен оставаться с игроками до конца и донести до них, как выполнять план на игру. Важно не менять своего подхода и идти от матча к матчу. Поздравляю «Милан», – цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».