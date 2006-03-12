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    Чарльз Дженкинс: «В матче с «Миланом» мы плохо стартовали»

    Теги Химки Turkish Airlines Euroleague AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан Чарльз Дженкинс

    Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс рассказал о том, что не получилось у команды в матче Евролиги с «Миланом» (77:86).

    «На данном этапе каждый матч в Евролиге важен для нас. Мы плохо стартовали и боролись всю игру. «Милан» – очень талантливая команда, они дали своим игрокам почувствовать игру, и противостоять им стало тяжело. Кертис Джеррелс и Эндрю Гауллок – опытные игроки, которые забили свои мячи. Мы не должны были этого допускать. Впереди пять матчей, и нам нужно постараться занять правильную позицию перед плей-офф».

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