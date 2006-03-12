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    Симони Пьяниджани: «Мы будем биться до конца»

    Теги Химки Turkish Airlines Euroleague AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан Симони Пьяниджани

    Главный тренер «Милана» Симони Пьяниджани остался доволен игрой команды в матче Евролиги с «Химками (86:77).

    «Мы провели солидный матч против «Химок» и заслужили эту победу. Мы вели в счете всю игру практически. Мы смогли выстоять, когда «Химки» сделали свой рывок. «Химки» – талантливая команда уровня плей-офф Евролиги. Но мы оставались в игре, прежде всего психологически. В решающие моменты мы отбились в защите, но смазали три-четыре броска из-под кольца.

    В первом матче в Италии мы также владели преимуществом, но упустили тогда победу в конце встречи. Тем важнее сегодняшняя победа для нас. Я рад, что сегодня «Милан» проявил самоотдачу. Мы будем биться до конца в этом сезоне Евролиги», – цитирует Пьяниджани «Р-Спорт».

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