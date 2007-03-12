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    Зоран Лукич: «НН» не воспользовался подарком «Химок»

    Теги Химки Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Химок» (79:82) признался, что его команда имела шанс на победу, но не воспользовалась подарком соперника.

    «На протяжении всех 40 минут«Химки» давали нам играть, но, к сожалению, мы не воспользовались этим подарком. О чем можно говорить, когда соперник набирает 19 очков второго шанса? В концовке мы проиграли три подбора — из этих ошибок«Химки» создали свои ситуации для бросков, забили трехочковый и развернули игру в их сторону. Это и есть ключевой момент нашего сегодняшнего поражения. Если не дорабатываешь до конца, не заслуживаешь победы», – приводит слова Лукича официальный сайт Лиги ВТБ.

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