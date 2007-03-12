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    Георгиос Барцокас: «Обе команды хотели сегодня победить»

    Теги Химки Георгиос Барцокас Нижний Новгород Единая лига ВТБ

    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после тяжелой победы над «Нижним Новгородом» (82:79) заявил, что обе команды хотели победить, поэтому игра прошла в упорной борьбе.

    «Обе команды хотели сегодня победить, поэтому игра прошла в упорной борьбе с первой до последней секунды. Для нас было непросто отойти после матча в Евролиге, поскольку в таком графике начинаешь ощущать физическую и моральную усталость. Времени, чтобы подготовиться и найти в себе силы на игру против«Нижнего Новгорода», было мало. К тому же, часть игроков не могут помочь нам на данном этапе: Ханикатт, Моня, Зубков и Соколов пропустили матч из-за травм. Учитывая все это, я доволен сегодняшней победой, хотя и досталась она на последней минуте», – передает слова Барцокаса официальный сайт Лиги ВТБ.

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