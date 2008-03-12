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    Зоран Лукич: «Игра «Химок» против «Басконии» больше подходила для хайлайтов YouTube»

    Теги Химки Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил уровень «Химок», с которыми его команде предстоит сыграть в матче Единой лиги ВТБ.

    «Сложно сказать, в каком состоянии находятся на данный момент «Химки». Неделю назад на домашней площадке они уничтожили команду «Панатинаикос», а два дня назад их игра против «Басконии» больше подходила для хайлайтов YouTube. Мне и моим ребятам хочется верить, что встреча в Баскетбольном центре Московской области в декабре была не единственным шансом одержать победу над «Химками». Если мы сможем сыграть сконцентрировано и четко выполним установку, то никто не сможет назвать воскресный поединок просто тренировочной игрой для «Нижнего», – цитирует Лукича официальный сайт «НН».

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