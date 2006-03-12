Георгиос Барцокас: «Сейчас очень важный отрезок сезона как в Евролиге, так и в Лиге ВТБ»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас рассказал о подготовке к матчу лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«У нас только один день на подготовку к игре в . Только вчера мы вернулись из сложной поездки в Виторию, а сегодня отправились на матч Лиги ВТБ. Есть у нас сложности с ростером, так как у некоторых игроков повреждения. Сейчас очень важный отрезок сезона как в Евролиге, так и в Лиге ВТБ. И мы полностью сосредоточены на предстоящей встрече», – цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».