Евгений Пашутин: «Матч с ЦСКА послужит для «Автодора» хорошим уроком»

Главный тренер Евгений Пашутин заявил, что матч с ЦСКА (98:110) послужит для саратовской команды хорошим уроком.

был сегодня сильнее и заслуженно победил. Наша задача заключалась в том, чтобы максимально остановить прорыв и отзащищаться против снайперов гостей. Первые 20 минут нам это удавалось. Хотя пропустили до большого перерыва 52 очка, но и забили 56. Мы были сконцентрированы и играли командную защиту.

В третьей четверти начали действовать больше от нападения. Каждый стал думать о том, как набрать очки вместо того, чтобы играть в командный баскетбол. После промахов перестали возвращаться назад. Позволить забить 5 из 7 трехочковых Клайберну и 7 из 9 трехочковых Де Коло, который по сезону демонстрирует высочайший процент реализации бросков из-за дуги – это никуда не годится. Вина целиком лежит на нашей защите.

Сегодняшний матч послужит для нас хорошим уроком. В следующих играх все 12 игроков должны быть готовы к агрессивной защите на протяжении всего матча. Нам есть над чем работать, в чем добавлять», – передает слова Пашутина официальный сайт Лиги ВТБ.